Сумма двух чисел равна 12 4/7. Одно из них в 1 2/7 раза больше другого. Найдите эти числа.

Математика
Сумма двух чисел равна 12 4/7. Одно из них в 1 2/7 раза больше другого. Найдите эти числа.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х -первое число, тогда второе х*1 2/7. Составим уравнение: х+х*1 2/7= 12 4/7 7х+9х=88 16х=88 х=5 1/2 первое число, второе число 5 1/2 + 1 2/7 = 6 11/14
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