Сумма двух чисел равна 12 4/7. Одно из них в 1 2/7 раза больше другого. Найдите эти числа.

Математика

Сумма двух чисел равна 12 4/7. Одно из них в 1 2/7 раза больше другого. Найдите эти числа.

Автор: Гость