Рабочим выделили для садовых участков 6 га земли. Сколько рабочих получили участки, если площадь каждого участка 12 соток?
Математика
Рабочим выделили для садовых участков 6 га земли. Сколько рабочих получили участки, если площадь каждого участка 12 соток?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 га=100сот 600/12=50 чел
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