0.7 от40% числа d равны 2.94. Найти число d

Математика
0.7 от40% числа d равны 2.94. Найти число d
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
2,94÷7=0,42;0,42×10=4,2;4,2×100÷40=10,5
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