привидите пример реакции полимеризации

Химия
привидите пример реакции полимеризации
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
n(CH2=CH-CH=CH2)=>(-CH2-CH=CH-CH2-)
Гость:
Реакции  полимеризацииособенно характерны для непредельных соединений. например, из этилена обпазуется полиэтилнн. соединение молекул этилена происходит по месту разрыва дойной связи: nСН2=СН2-(-СН2-СН2-)n- сокращенное уравнение этой реакции. Надеюсь поможет. удачи!!!!!
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