привидите пример реакции полимеризации

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Реакции полимеризацииособенно характерны для непредельных соединений. например, из этилена обпазуется полиэтилнн. соединение молекул этилена происходит по месту разрыва дойной связи: nСН2=СН2-(-СН2-СН2-)n- сокращенное уравнение этой реакции. Надеюсь поможет. удачи!!!!!