Решите задачу уравнением. периметр прямоугольника равен 6дм 8см,одна из его сторон на 1дм 6см короче второй. найдите площадь этого прямоугольника.
Математика
Решите задачу уравнением. периметр прямоугольника равен 6дм 8см,одна из его сторон на 1дм 6см короче второй. найдите площадь этого прямоугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х см ширина (х+16) см длина 2х+2х+32=68 х=9(см) ширина 25 см длина S=a*b S=25*9=225(см²)
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