Объем прямоугольного параллелепипеда 1248см3.Его длина 13 см,а ширина 8 см.Найдите высоту этого параллелепипеда.

Математика
Объем прямоугольного параллелепипеда 1248см3.Его длина 13 см,а ширина 8 см.Найдите высоту этого параллелепипеда.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
уравнение 13*8*x=1248 решение: 13*8*x=1248 13*8=1248*x 104*x=1248 x=1248/104 x=12
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