физическая величина характеризующая тепловое состояние тела находящееся в тепловом равновесии называется
Физика
физическая величина характеризующая тепловое состояние тела находящееся в тепловом равновесии называется
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
называется температура
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Решите задачу уравнением. периметр прямоугольника равен 6дм 8см,одна из его сторон на 1дм 6см короче второй. найдите площадь этого прямоугольника.
Математика
Туристы автобусом проехали 28% всего пути,поездом 19/27 оставшегося пути,а затем плыли на теплоходе.Сколько километров туристы проплыли на теплоход...
Математика
Рабочим выделили для садовых участков 6 га земли. Сколько рабочих получили участки, если площадь каждого участка 12 соток?