кухня в10м2 составляет 0,4 всех нежилых помещений квартиры. площадь нежилых помешений состовляет 5/18плошади всей квартиры. найдите плошадь всей квартиры

Математика
кухня в10м2 составляет 0,4 всех нежилых помещений квартиры. площадь нежилых помешений состовляет 5/18плошади всей квартиры. найдите плошадь всей квартиры
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 10 * 100 : 40 = 25 кв.м площадь нежилых помещений 2) 25 *18 : 5 = 90 кв.м площадь всей квартиры
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