0,3(2х-1)-0,4(х + 8)-1,2х-1
Алгебра
0,3(2х-1)-0,4(х + 8)-1,2х-1
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]0,3(2x-1)-0,4(x+8)-1.2x-1= \\ \\ =0.6x-0.3-0.4x-3.2-1.2x-1= \\ \\ =0.6x-0.4x-1.2x-0.3-3.2-1=\\ =-x-4.5[/latex]
Гость:
0,6x-0,3-0,4x-3,2-1,2x-1=-x-4,5
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