С какой высоты упало тело, если в последнюю секунду падения оно прошло 50 м?

Гость: Гость:

x=g*t2/2 (1) уравнение: g*T2/2-g*(T-1)2/2=50 единственное что мы не знаем это время падения тела,находим ее: 10T2-10T2+20T-10=100 20T=110 T=5.5c находим высоту по формуле (1) :x= 10*30.25/2=151.25 h=151.25