В посёлке 6 одинаковых домов и 59 коттеджей по 2квартиры в каждом. Сколько квартир в одном доме,если всего в посёлке 790 квартир?

Математика

В посёлке 6 одинаковых домов и 59 коттеджей по 2квартиры в каждом. Сколько квартир в одном доме,если всего в посёлке 790 квартир?

Автор: Гость