В посёлке 6 одинаковых домов и 59 коттеджей по 2квартиры в каждом. Сколько квартир в одном доме,если всего в посёлке 790 квартир?
Математика
В посёлке 6 одинаковых домов и 59 коттеджей по 2квартиры в каждом. Сколько квартир в одном доме,если всего в посёлке 790 квартир?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)59/2=118(кв) в котеджах. 2)790-118=672(кв) в домах. 3)672/6=112(кв) в одном доме. Ответ по 112 квартир в каждом доме.
Гость:
59*2=118 790-118=672 672:6=112
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