найдите объём прямоугольного параллелепипеда,если его измерения 48дм,16дм и 12дм.
Математика
найдите объём прямоугольного параллелепипеда,если его измерения 48дм,16дм и 12дм.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
48*16*12=9216(дм^3)
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