Решить задачу составляя уравнение. Сумма двух углов треугольника равна 80 градусов.Один из них больше другого на 20 градусов.Найти все углы треугольника.

Математика

Решить задачу составляя уравнение. Сумма двух углов треугольника равна 80 градусов.Один из них больше другого на 20 градусов.Найти все углы треугольника.

Автор: Гость