Решить задачу составляя уравнение. Сумма двух углов треугольника равна 80 градусов.Один из них больше другого на 20 градусов.Найти все углы треугольника.
Математика
Решить задачу составляя уравнение. Сумма двух углов треугольника равна 80 градусов.Один из них больше другого на 20 градусов.Найти все углы треугольника.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Пусть х-1-ый угол, тогда х+20 2-ой угол 1) х+(х+20)=80 х+х+20=80 2х+20=80 2х=80-20 2х=60 х=30 -первый угол 2) 80-30=50-второй угол Ответ: 1-ый угол=30градусов; 2-ой угол=50 градусам.
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