Чему равна скоростьпоезда если колеса локомотива имеющие радиус 1,2 м. делают 160 оборотов в минуту?
Физика
Чему равна скоростьпоезда если колеса локомотива имеющие радиус 1,2 м. делают 160 оборотов в минуту?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
160*1,2=192м/хв 192*60=11520/100=115,2км
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