Чему равна скоростьпоезда если колеса локомотива имеющие радиус 1,2 м. делают 160 оборотов в минуту?

Физика

Чему равна скоростьпоезда если колеса локомотива имеющие радиус 1,2 м. делают 160 оборотов в минуту?

Автор: Гость