Катит прямоугольного триугольника =16см,а гипотенуза-20см. Найти длину проэкции данного катета на гипотенузу.

Геометрия
Катит прямоугольного триугольника =16см,а гипотенуза-20см. Найти длину проэкции данного катета на гипотенузу.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
a=16, c=20 d-длину проэкции данного катета на гипотенузу... решение a^2=d*c => d=a^2/c=16^2/20=64/5=12.8 ответь d=12.8
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