найти углы в треугольнике зная,что 1) все его углы равны 2)треугольник прямоугольный и два его угла равны

Математика
найти углы в треугольнике зная,что 1) все его углы равны 2)треугольник прямоугольный и два его угла равны
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) все углы по 60 градусов т.к все углы равны и их сумма равна 180градусов 2) в треугольнике не может быть 2 прямых угла
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