Какое количество теплоты выделится при нагревании 25,2г железа с 19,2г серы, если тепловой эффект этой реакции равен 95,3 кДж,а потери теплоты составляют 12%?
Химия
Какое количество теплоты выделится при нагревании 25,2г железа с 19,2г серы, если тепловой эффект этой реакции равен 95,3 кДж,а потери теплоты составляют 12%?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Fe+S=FeS+95,3 кДж n(Fe)=25.2/56=0.45 моль (М=56 г/моль) n(S)=19.2/32=0.6 моль (М=32 г/моль) по уравнению реакции железо и сера должны вступить в равных количествах.но сера в недостатке (т.е. вступит полностью).поэтому рассчитываем по ней. 0,45 - х 1 - 95,3 х= 95,3*0,45=42,9 кДж но потеря составляет 12% следовательно теплоты выделиться 100%-12%=88% 42,9 -100 у - 88 у= (42,9*88)/100=37,8 кДж (Ответ)
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