в трех шкафах 4232 книги,в первом и во втором вместе 2843 книги, а во втором и третьем 2780 книги.сколько книг в каждм шкафу?
Математика
в трех шкафах 4232 книги,в первом и во втором вместе 2843 книги, а во втором и третьем 2780 книги.сколько книг в каждм шкафу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1. 4232-2843=1389 кн -в 1 шкафу 2 . 4232-2780=1452 кн- в 2 шкафу 3 .1389+1452=2841 кн. -в 2-х шкафах 4. 1432-2841=1391 в 3-м шкафу проверка 2841+1391=4232
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