в трех шкафах 4232 книги,в первом и во втором вместе 2843 книги, а во втором и третьем 2780 книги.сколько книг в каждм шкафу?

Математика

в трех шкафах 4232 книги,в первом и во втором вместе 2843 книги, а во втором и третьем 2780 книги.сколько книг в каждм шкафу?

Автор: Гость