у Славы было 50 рублей.Он купил буханку хлеба за х рублей и пирожок за 7 рублей.Сколько рублей сдачи он должен получить?
Математика
у Славы было 50 рублей.Он купил буханку хлеба за х рублей и пирожок за 7 рублей.Сколько рублей сдачи он должен получить?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
х+7 рублей покупка Славы 50-(х+7) = 43-х рублей сдачи должен получить Слава
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