у Славы было 50 рублей.Он купил буханку хлеба за х рублей и пирожок за 7 рублей.Сколько рублей сдачи он должен получить?

Математика

у Славы было 50 рублей.Он купил буханку хлеба за х рублей и пирожок за 7 рублей.Сколько рублей сдачи он должен получить?

Автор: Гость