в трех шкафах 4232 книги,в первом и во втором вместе 2843,а во втором и третьем 2780 книг.сколько книг в кааждом шкафу?
Математика
в трех шкафах 4232 книги,в первом и во втором вместе 2843,а во втором и третьем 2780 книг.сколько книг в кааждом шкафу?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 4232-2843=1389(книг) в 3 шкафу 2) 4232-2780=1452(книг) в 1 шкафу 3) 4232-(1389+1452)=1391(книг) во 2 шкафу
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