в трех шкафах 4232 книги,в первом и во втором вместе 2843,а во втором и третьем 2780 книг.сколько книг в кааждом шкафу?

Математика

в трех шкафах 4232 книги,в первом и во втором вместе 2843,а во втором и третьем 2780 книг.сколько книг в кааждом шкафу?

Автор: Гость