На тело вдоль вертикальной поверхности действуют 2 силы - 10 Н и 15 Н .Изобразите эти 2 силы.Сколько вариантов рисунка вы можете сделать?Чему равна равнодействующая этих сил

Физика

На тело вдоль вертикальной поверхности действуют 2 силы - 10 Н и 15 Н .Изобразите эти 2 силы.Сколько вариантов рисунка вы можете сделать?Чему равна равнодействующая этих сил

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