Велосипедист проехал 80 км за 4 часа. Чему равна скорость велосипедиста?

Математика
Велосипедист проехал 80 км за 4 часа. Чему равна скорость велосипедиста?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80/4=20(км) скорость велосипедиста
Гость:
V=S:t V=80:4=20км/ч
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