Велосипедист проехал 80 км за 4 часа. Чему равна скорость велосипедиста?
Математика
Велосипедист проехал 80 км за 4 часа. Чему равна скорость велосипедиста?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
80/4=20(км) скорость велосипедиста
Гость:
V=S:t V=80:4=20км/ч
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Химия
при сжигании 4,4 грамма вещества образует 13,2 грамма co2, 7,2 h2o. плотность по водороду 22. вывести или найти формулу
Математика
в трех шкафах 4232 книги,в первом и во втором вместе 2843,а во втором и третьем 2780 книг.сколько книг в кааждом шкафу?