при сжигании 4,4 грамма вещества образует 13,2 грамма co2, 7,2 h2o. плотность по водороду 22. вывести или найти формулу

Химия
при сжигании 4,4 грамма вещества образует 13,2 грамма co2, 7,2 h2o. плотность по водороду 22. вывести или найти формулу
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СхНу+О2=CO2+H2O n(CO2)=13.2/44=0.3 моль (M=44г/моль) n(H2O)=7.2/18=0.4 моль (M=18 г/моль) M (CxHy)=2D=2*22=44 г/моль n(CxHy)=4.4/44=0.1 моль n(CO2)=n(C)=0.3 2n(H2O)=n (y)=0.8 n(C):n(Н)=0,3:0,8=3:8 С3Н8
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