при сжигании 4,4 грамма вещества образует 13,2 грамма co2, 7,2 h2o. плотность по водороду 22. вывести или найти формулу
Химия
при сжигании 4,4 грамма вещества образует 13,2 грамма co2, 7,2 h2o. плотность по водороду 22. вывести или найти формулу
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
СхНу+О2=CO2+H2O n(CO2)=13.2/44=0.3 моль (M=44г/моль) n(H2O)=7.2/18=0.4 моль (M=18 г/моль) M (CxHy)=2D=2*22=44 г/моль n(CxHy)=4.4/44=0.1 моль n(CO2)=n(C)=0.3 2n(H2O)=n (y)=0.8 n(C):n(Н)=0,3:0,8=3:8 С3Н8
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