при сжигании 4,4 грамма вещества образует 13,2 грамма co2, 7,2 h2o. плотность по водороду 22. вывести или найти формулу

Химия

при сжигании 4,4 грамма вещества образует 13,2 грамма co2, 7,2 h2o. плотность по водороду 22. вывести или найти формулу

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