из полной бочки взяли 14,4 кг квашеной капусты и затем ещё пять двенадцатых этого количества .после этого в бочке осталось пять восьмых находившейся там ранее квашеной капусты.сколько килограммов квашеной капусты было в полной ...

Математика

из полной бочки взяли 14,4 кг квашеной капусты и затем ещё пять двенадцатых этого количества .после этого в бочке осталось пять восьмых находившейся там ранее квашеной капусты.сколько килограммов квашеной капусты было в полной бочке?

Автор: Гость