из полной бочки взяли 14,4 кг квашеной капусты и затем ещё пять двенадцатых этого количества .после этого в бочке осталось пять восьмых находившейся там ранее квашеной капусты.сколько килограммов квашеной капусты было в полной ...

Математика
из полной бочки взяли 14,4 кг квашеной капусты и затем ещё пять двенадцатых этого количества .после этого в бочке осталось пять восьмых находившейся там ранее квашеной капусты.сколько килограммов квашеной капусты было в полной бочке?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
14,4/12*5=6 14.4+6=20.4 8/8-5/8=3/8 20.4/3*8=54.4
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