что такое однотипные задачи?
Математика
что такое однотипные задачи?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
это одинаковые задачи
Гость:
Это задачи которые все одинаково решаются.
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