какая масса водорода потребуется для восстановления до металла 24 г оксида меди (2)? какая масса воды образуется при этом?
Химия
какая масса водорода потребуется для восстановления до металла 24 г оксида меди (2)? какая масса воды образуется при этом?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Уравнение реакции: CuO + H2 => Cu + H2O Молекулярные массы: CuO - 80 г/моль H2 - 2 г/моль H2O - 18 г/моль Составляем пропорции: 80 г оксида меди восстанавливают 2 г водорода 24 г оксида меди восстанавливают Х г водорода Находим Х: Х=24 г * 2 г/80 г = 0,6 г Из 80 г оксида меди образуется 18 г воды Из 24 г оксида меди образуется Y г воды Находим Y: Y=24 г * 18 г/80 г = 5,4 г Ответ: необходимо 0,6 г водорода, образуется 5,4 г воды.
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