Для трусливого Льва Элли взяла в дорогу 3 коробки носовых платков,по сотне штук в каждом.Сколько носовых платков Элли взяла в дорогу?

Математика

Для трусливого Льва Элли взяла в дорогу 3 коробки носовых платков,по сотне штук в каждом.Сколько носовых платков Элли взяла в дорогу?

Автор: Гость