Чему равна частота колебаний , если период колебаний равен 0,25 с?
Физика
Чему равна частота колебаний , если период колебаний равен 0,25 с?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
С формули T=1/v, где v-частота колебаний v=1/T v=1/0.25=4
Гость:
v=1/T; v=1:0.25; v=4
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