Что из приведенного перечня относится к открытиям, а что — к изобретениям: а) токарный станок; б) выплавка стали из чугуна; в) инерция тел; г) зависимость колебаний маятника от его длины; 4) маятник часов? Ответ аргументируйте.
География
Что из приведенного перечня относится к открытиям, а что — к изобретениям: а) токарный станок; б) выплавка стали из чугуна; в) инерция тел; г) зависимость колебаний маятника от его длины; 4) маятник часов? Ответ аргументируйте.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Изобретения токарный станок,Маятник часов Открытия выплавка стали из чугуна, инерция тел, зависимость колебаний маятника от его длины Думаю что тут просто догадаться!
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