Что из приведенного перечня относится к открытиям, а что — к изобретениям: а) токарный станок; б) выплавка стали из чугуна; в) инерция тел; г) зависимость колебаний маятника от его длины; 4) маятник часов? Ответ аргументируйте.

География

Что из приведенного перечня относится к открытиям, а что — к изобретениям: а) токарный станок; б) выплавка стали из чугуна; в) инерция тел; г) зависимость колебаний маятника от его длины; 4) маятник часов? Ответ аргументируйте.

Автор: Гость