смежные стороны параллелограмма равны 32см и 26 см,а один из углов равен 150 градусов. найдите площадь паралелограмма
Геометрия
смежные стороны параллелограмма равны 32см и 26 см,а один из углов равен 150 градусов. найдите площадь паралелограмма
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Проведем высоту BE в параллелограмме ABCD. 1) угол А=180 градусов - 150 градусов = 30 градусов,так как сумма углов А и В =180 градусов. 2) АВЕ прямоугольный треугольник с острым углом А = 30 градусов,поэтому ВЕ=1/2x26=13,так как катет лежащий против угла 30 градусов равен половине гипотенузы. 3)S ABCD=32x13=416 см в квадрате
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