исследовать график функции y=lnx-x, по общей схеме исследования графика функции.

Математика
исследовать график функции y=lnx-x, по общей схеме исследования графика функции.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
y=lnx-x D(y)∈(0;∞) ни четная,ни нечетная,непериодическая y`(x)=1/x -1=(1-x)/x=0 x=1          +              _ --------------1------------------- возр      max  убыв возр х∈(0;1) убыв х∈(1;∞) ymax=0-1=-1
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