на покраску пола в комнате израсходовали 1.5 кг. краски . Сколько кг. краски потребуется, чтобы покрасить пол в комнате , длина которого в 2 раза больше

Математика
на покраску пола в комнате израсходовали 1.5 кг. краски . Сколько кг. краски потребуется, чтобы покрасить пол в комнате , длина которого в 2 раза больше
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1,5*2=3(кг) потребуется 3 кг краски
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