на покраску пола в комнате израсходовали 1.5 кг. краски . Сколько кг. краски потребуется, чтобы покрасить пол в комнате , длина которого в 2 раза больше

Математика

на покраску пола в комнате израсходовали 1.5 кг. краски . Сколько кг. краски потребуется, чтобы покрасить пол в комнате , длина которого в 2 раза больше

Автор: Гость