Для полного восстановления 240 г окскида меди (Mr(CuO)=80)CuO+H2=Cu+h2o требуется........... моль водорода
Химия
Для полного восстановления 240 г окскида меди (Mr(CuO)=80)CuO+H2=Cu+h2o требуется........... моль водорода
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
CuO+H2=Cu+Н2О n(CuO)=240/80=3 моль (М=80 г/моль) т.к. по уравнению реакции n(CuO) относится к n(H2) как 1:1,то потребуется 3 моль водорода
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
на покраску пола в комнате израсходовали 1.5 кг. краски . Сколько кг. краски потребуется, чтобы покрасить пол в комнате , длина которого в 2 раза б...
Математика
В синей коробке было в 3 раза больше шариков, чем в красной. Когда в красную коробку положили ещё 14 шариков, то в обеих коробках их стало поровну....
Геометрия
смежные стороны параллелограмма равны 32см и 26 см,а один из углов равен 150 градусов. найдите площадь паралелограмма