на выборах в городскую думу голоса между партиями А и В распределились в отношении 3:2.Сколько процентов избирателей проголосовало за партию А? Ответ Я знаю ,а как решить ПОМОГИТЕ.Ответ30%.

Математика

на выборах в городскую думу голоса между партиями А и В распределились в отношении 3:2.Сколько процентов избирателей проголосовало за партию А? Ответ Я знаю ,а как решить ПОМОГИТЕ.Ответ30%.

Автор: Гость