на выборах в городскую думу голоса между партиями А и В распределились в отношении 3:2.Сколько процентов избирателей проголосовало за партию А? Ответ Я знаю ,а как решить ПОМОГИТЕ.Ответ30%.
Математика
на выборах в городскую думу голоса между партиями А и В распределились в отношении 3:2.Сколько процентов избирателей проголосовало за партию А? Ответ Я знаю ,а как решить ПОМОГИТЕ.Ответ30%.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
3х=2х=100 5х=100 х=20 Если х=20, то 3ч=20*3=60
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