Для полного восстановления 8,1 г. Оксида цинка водородом потребуется количество моль

Химия
Для полного восстановления 8,1 г. Оксида цинка водородом потребуется количество моль
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
ZnO+H2=Zn+H2O n(ZnO)=8.1/81=0.1 моль (M=81 г/моль) так как химическое количество оксида цинка относится к химическому количеству водорода как 1:1,то и водорода потребуется 0,1 моль
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