для строительства стадиона 5 бульдозеров расчистили площадку за 210 минут.за какое время 7 бульдозеров расчистили бы эту площадку?

Математика
для строительства стадиона 5 бульдозеров расчистили площадку за 210 минут.за какое время 7 бульдозеров расчистили бы эту площадку?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 210 * 5 =1050 МИНУТ ПОТРЕБУЕТСЯ 1 БУЛЬДОЗЕРУ 2) 1050 : 7 = 150 МИНУТ ПОТРЕБУЕТСЯ 7 БУЛБДОЗЕРАМ
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