для строительства стадиона 5 бульдозеров расчистили площадку за 210 минут.за какое время 7 бульдозеров расчистили бы эту площадку?

Математика

для строительства стадиона 5 бульдозеров расчистили площадку за 210 минут.за какое время 7 бульдозеров расчистили бы эту площадку?

Автор: Гость