перевести в гектары 340000м.кв.,5380000м.кв.,53км.кв.,14км.кв,.5км.кв.18га.,24км.кв.6га.

Математика
перевести в гектары 340000м.кв.,5380000м.кв.,53км.кв.,14км.кв,.5км.кв.18га.,24км.кв.6га.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 га (гектар) = 10.000 кв..м. 340000м.кв.=3.4 га 5380000м.кв.=53.8га 53км.кв.=0.0053га 14км.кв=0.0014га 5км.кв.=0.0005га 18га=180000кв.м 24км.кв.=0.0024га 6га. =60000кв.м
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