найдите значение величины ,если 0,85 ее равны 340г.
Математика
найдите значение величины ,если 0,85 ее равны 340г.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
0.85=85\100=17\20 340\17*20=400 ОТВЕТ400Г
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