В автобусе городского сообщения молодой человек не уступил место пассажира пожилой женщине которая об этом его попросила сказав при этом что он не обязан уступать место так как он купил билет на автобус а женщина пенсионер и мо...
Французский язык
В автобусе городского сообщения молодой человек не уступил место пассажира пожилой женщине которая об этом его попросила сказав при этом что он не обязан уступать место так как он купил билет на автобус а женщина пенсионер и может ездить бесплатно. какими общественными нормами оценивается поведение молодого человека является ли такое поведение правонарушением наказуемо такое бездействие или нет?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Молодой человек поступил неправильно. Женщинам, старикам и детям надо всегда место уступать, независимо от того просят об этом или нет. Просто мораль. Нарушением закона такое действие не является, ибо нет такой статьи в законе. Соответственно, если нет статьи в законе-нет и наказания. Наказать МЧ могут лишь родители.
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