В автобусе городского сообщения молодой человек не уступил место пассажира пожилой женщине которая об этом его попросила сказав при этом что он не обязан уступать место так как он купил билет на автобус а женщина пенсионер и мо...

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В автобусе городского сообщения молодой человек не уступил место пассажира пожилой женщине которая об этом его попросила сказав при этом что он не обязан уступать место так как он купил билет на автобус а женщина пенсионер и может ездить бесплатно. какими общественными нормами оценивается поведение молодого человека является ли такое поведение правонарушением наказуемо такое бездействие или нет?

Автор: Гость