Под посадку картофеля отвели 0,6 всего участка земли, под посадку моркови - 0,3 этого участка, а на оставшихся 2 сотка (200 м кв) Посадили лу. Определите площадь всего участка земли. Выразите её в гектарах.

Математика

Под посадку картофеля отвели 0,6 всего участка земли, под посадку моркови - 0,3 этого участка, а на оставшихся 2 сотка (200 м кв) Посадили лу. Определите площадь всего участка земли. Выразите её в гектарах.

Автор: Гость