Под посадку картофеля отвели 0,6 всего участка земли, под посадку моркови - 0,3 этого участка, а на оставшихся 2 сотка (200 м кв) Посадили лу. Определите площадь всего участка земли. Выразите её в гектарах.

Математика
Под посадку картофеля отвели 0,6 всего участка земли, под посадку моркови - 0,3 этого участка, а на оставшихся 2 сотка (200 м кв) Посадили лу. Определите площадь всего участка земли. Выразите её в гектарах.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1-0.6-0.3=0.1 0.1 это 2 сот 0.1=1\10 2*10\1=20 СОТ 1ГЕК=100СОТ 20СОТ=0.2 ГЕК
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