начерти прямоугольник. Проведи в нем 2 отрезка так,чтобы на чертеже стало 8 треугольников
Математика
начерти прямоугольник. Проведи в нем 2 отрезка так,чтобы на чертеже стало 8 треугольников
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
нужно провести 2 отрезка параллельны друг другу. Получится прямоугольник, а внутри получится крест.
Гость:
начерти прямоугольник и проведи диагонали!
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