начерти прямоугольник. Проведи в нем 2 отрезка так,чтобы на чертеже стало 8 треугольников

Математика

начерти прямоугольник. Проведи в нем 2 отрезка так,чтобы на чертеже стало 8 треугольников

Автор: Гость