определить размер(процент)торговой наценки,установленной от продажной цены ,если товар приобретен у производителя по цене 80ден.ед.,предлагаемый размер наценки 40 ден.ед. а)33.3% б)28.1% в)42.3%
Технология
определить размер(процент)торговой наценки,установленной от продажной цены ,если товар приобретен у производителя по цене 80ден.ед.,предлагаемый размер наценки 40 ден.ед. а)33.3% б)28.1% в)42.3%
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40+80=120 40 от 120 это 33,33%
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Под посадку картофеля отвели 0,6 всего участка земли, под посадку моркови - 0,3 этого участка, а на оставшихся 2 сотка (200 м кв) Посадили лу. Опре...
Математика
Математика
Французский язык
В автобусе городского сообщения молодой человек не уступил место пассажира пожилой женщине которая об этом его попросила сказав при этом что он не ...