определить размер(процент)торговой наценки,установленной от продажной цены ,если товар приобретен у производителя по цене 80ден.ед.,предлагаемый размер наценки 40 ден.ед. а)33.3% б)28.1% в)42.3%

Технология

определить размер(процент)торговой наценки,установленной от продажной цены ,если товар приобретен у производителя по цене 80ден.ед.,предлагаемый размер наценки 40 ден.ед. а)33.3% б)28.1% в)42.3%

Автор: Гость