определить размер(процент)торговой наценки,установленной от продажной цены ,если товар приобретен у производителя по цене 80ден.ед.,предлагаемый размер наценки 40 ден.ед. а)33.3%  б)28.1%   в)42.3%

Технология
определить размер(процент)торговой наценки,установленной от продажной цены ,если товар приобретен у производителя по цене 80ден.ед.,предлагаемый размер наценки 40 ден.ед. а)33.3%  б)28.1%   в)42.3%
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
40+80=120 40 от 120 это 33,33%
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