составьте уравнение реакции взаимодействия серы с бертолетовой сольюKCIO3,зная,что в результате её образуется хлорид калия и сернистый газ.

Химия

составьте уравнение реакции взаимодействия серы с бертолетовой сольюKCIO3,зная,что в результате её образуется хлорид калия и сернистый газ.

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