составьте уравнение реакции взаимодействия серы с бертолетовой сольюKCIO3,зная,что в результате её образуется хлорид калия и сернистый газ.
Химия
составьте уравнение реакции взаимодействия серы с бертолетовой сольюKCIO3,зная,что в результате её образуется хлорид калия и сернистый газ.
Ответ(ы) на вопрос:
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3S + 2KClO3 => 3SO2 + 2KCl
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