tgx=-2

Алгебра
tgx=-2
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
[latex]tgx=-2\\x=arctg(-2)+ \pi n, n\in Z\\x=-arctg2+ \pi n, n\in Z[/latex]
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