tgx=-2
Алгебра
tgx=-2
Ответ(ы) на вопрос:
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[latex]tgx=-2\\x=arctg(-2)+ \pi n, n\in Z\\x=-arctg2+ \pi n, n\in Z[/latex]
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