Песня слова источники дохода своей семьи этот доход является фиксированным или п??ременным и почему
География
Песня слова источники дохода своей семьи этот доход является фиксированным или п??ременным и почему
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.фиксированным,потому что все доходы в семье стабильно идут из двух работ,родители работают давно,поэтому фиксированный доход.2. расходы на образование-преобретение книг,посещение выставок. расходы на развлечение: посещение кинотеатров,бассейн.
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