Песня слова источники дохода своей семьи этот доход является фиксированным или п??ременным и почему

Гость: Гость:

1.фиксированным,потому что все доходы в семье стабильно идут из двух работ,родители работают давно,поэтому фиксированный доход.2. расходы на образование-преобретение книг,посещение выставок. расходы на развлечение: посещение кинотеатров,бассейн.