Песня слова источники дохода своей семьи этот доход является фиксированным или п??ременным и почему

География
Песня слова источники дохода своей семьи этот доход является фиксированным или п??ременным и почему
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1.фиксированным,потому что все доходы в семье стабильно идут из двух работ,родители работают давно,поэтому фиксированный доход.2. расходы на образование-преобретение книг,посещение выставок. расходы на развлечение: посещение кинотеатров,бассейн.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Українська література
Чому життя Лесі Українки називають подвигом
Ответить
Алгебра
Решите пожалуйста:))) то что обведено
Ответить
Қазақ тiлi
Мне нужен реферат на казахском языке на тему казахстанские спортсмены
Ответить
Математика
Как можно найти углы прямоугольного треугольника, если один из катетов равен 3,5√3 см, гипотенуза равна 7 см
Ответить
Алгебра
В треугольнике ABC Ab=10см Bc=5 найти отношение синуса угла A к синуса угла С
Ответить