Петя купил 4 шоколадки. Все шоколадки без первой стоили 185 рублей, без второй 200, без третьей 250, а без четвертой 220. Сколько рублей стоили все 4 шоколадки вместе?

Гость: Гость:

2-я+3-я+4-я = 185 1-я+3-я+4-я=200 1-я+2-я+4-я=250 1-я+2-я+3-я=220 сложи всё (получим по три первой, три второй, три третьей, три четв.) 3*1-я+3*2-я+3*3-я=185+200+250+220=855 (разделим обе части на 3) 1-я+2-я+3-я+4-я=285 (то есть все шоколадки стоили 285 руб) цена всех шоколадок 285 руб. 285-185=100 руб - первая 285-200=85 руб. -вторая 285-250=35 руб - третья 285-220=65 руб - четвертая проверка: 85+35+65=185 - верно, 100+35+65=200 - верно, 100+85+65=250 - верно, 100+85+35=220-верно