Петро розмальовує клітинки таблиці розміром 3 х 3 таким чином ,щоб кожен рядок,стовпець та дві діагоналі містили по три клітинки різного кольору.Яку найменьшу кількість кольорів Петро може використати?

Математика
Петро розмальовує клітинки таблиці розміром 3 х 3 таким чином ,щоб кожен рядок,стовпець та дві діагоналі містили по три клітинки різного кольору.Яку найменьшу кількість кольорів Петро може використати?
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