Петро розмальовує клітинки таблиці розміром 3 х 3 таким чином ,щоб кожен рядок,стовпець та дві діагоналі містили по три клітинки різного кольору.Яку найменьшу кількість кольорів Петро може використати?

Математика

Петро розмальовує клітинки таблиці розміром 3 х 3 таким чином ,щоб кожен рядок,стовпець та дві діагоналі містили по три клітинки різного кольору.Яку найменьшу кількість кольорів Петро може використати?

Автор: Гость