Пять советов как выбрать профессию

Гость: Гость:

Подумать о том , чем ты хочешь заниматься в жизни Подумать , сможешь ли ты действительно этим заниматься Подумать , сможешь ли ты стать профессионалом в этой профессии Понять , будет ли доходной данная работа Ну и как-то поразмыслить о жизни , личной жизни и карьерном росте при такой работе .