Пять советов как выбрать профессию

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Пять советов как выбрать профессию
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Подумать о том , чем ты хочешь заниматься в жизни Подумать , сможешь ли ты действительно этим заниматься Подумать , сможешь ли ты стать профессионалом в этой профессии Понять , будет ли доходной данная работа Ну и как-то поразмыслить о жизни , личной жизни и карьерном росте при такой работе .
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