Письмо отцу от Дуни плиз
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Письмо отцу от Дуни плиз
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Здравствуй ,дорогой мой отец! Я пишу это письмо тебе ,хочу тебе сообщить ,что со мной всё хорошо ,не волнуйся .Извини меня за то ,что я уехала с Минским оставив тебя жить одного в станции. Я живу в Петербурге очень богато, одеваюсь по моде ,еды полно.Прошу тебя, прости, я приеду к тебе очень скоро!Не бросай свою работу и не пей!Я тебя люблю . Твоя дочь Дуня.
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