План до казки фарбований лис
Українська література
План до казки фарбований лис
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) Лис Микита на торговищі. 2) У бочці з фарбою. 3) Переляк у лісі. 4) Микита проголошує себе царем. 5) «Справедливе» царювання Лиса. 6) Свято в лісі. 7) Загибель Лиса Микити.
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