План до казки фарбований лис

Гость: Гость:

1) Лис Микита на торговищі. 2) У бочці з фарбою. 3) Переляк у лісі. 4) Микита проголошує себе царем. 5) «Справедливе» царювання Лиса. 6) Свято в лісі. 7) Загибель Лиса Микити.